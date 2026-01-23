PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Bad Frankenhausen (ots)

Wie am Donnerstag bekannt wurde, kam es in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Steinbrückstraße zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen und entwendeten dort mehrere Gegenstände. Darunter waren Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Außerdem entstand ein Sachschaden im zweistelligen Bereich.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0019133

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 12:16

    LPI-NDH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

    Geismar (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Donnerstag, gegen 17 Uhr, über einen Verkehrsunfall bei einer Kreuzung in der Friedaer Straße informiert. Ein Autofahrer befuhr die Landstraße 1003 aus Richtung Sickerode kommend in Richtung Geismar. Im Kreuzungsbereich mit der Friedaer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw. Verletzt wurde niemand. Eines der Fahrzeuge war ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 12:13

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Rettungswagen - vier verletzte Personen

    Wintzingerode (ots) - Am Freitagmorgen kam es an der Anschlussstelle Wintzingerode zur Bundesstraße 247 zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Die Besatzung eines Rettungswagens befuhr während eines Einsatzes die Duderstädter Straße und beabsichtigte, jedoch ohne Nutzung von Wegerechten, die genannte Bundesstraße zu befahren. Hierbei ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 12:09

    LPI-NDH: Polizeieinsatz im Stadtzentrum

    Nordhausen (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Mittwoch gegen 16.30 Uhr zu einem Einsatz am Nikolaiplatz gerufen. Jugendliche wurden dabei beobachtet, wie sie mit waffenähnlichen Gegenständen hantierten. Durch die Beamten wurden vor Ort mehrere jugendliche Personen angetroffen, welche Anscheinswaffen, in dem Fall Softairwaffen, mit sich führten. Die Polizei prüft weitere Maßnahmen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren