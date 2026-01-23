Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Bad Frankenhausen (ots)

Wie am Donnerstag bekannt wurde, kam es in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Steinbrückstraße zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen und entwendeten dort mehrere Gegenstände. Darunter waren Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Außerdem entstand ein Sachschaden im zweistelligen Bereich.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0019133

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell