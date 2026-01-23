PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schlag gegen die Drogenkriminalität im Eichsfeld

Tastungen (ots)

Am Donnerstag gelang der Kriminalpolizei Nordhausen im Zusammenwirken vieler Polizeikräfte ein Schlag gegen dir Drogenkriminalität im Eichsfeld. Nach dem Hinweis eines Photovoltaik-Anlagen-Betreibers im Eichsfeld, dass Unbekannte unberechtigt elektrische Energie von den PV-Anlagen entzogen, kamen die Ermittler der Nordthüringer Polizei den Betreibern einer illegalen Cannabis-Plantage auf die Schliche.

Einen leerstehenden Kuhstall funktionierten Kriminelle zu einer professionellen und illegal betriebenen Aufzuchtanlage großen Umfangs um. Am Donnerstag erfolgt der Zugriff. Ein 24-Jähriger wurde am Tatobjekt festgenommen. Durch eine große Anzahl an Beamten wurden alle verfahrenserheblichen Gegenstände sowie Cannabisprodukte beschlagnahmt. In Gänze wurden so etwa 140 kg Cannabis aufgefunden und eingezogen. Dieses wird in der Folge der Vernichtung zugeführt.

Für Freitag ist die Haftvorführung des 24-jährigen Festgenommenen am Amtsgericht Mühlhausen angestrebt. Wenn diesem Antrag der Staatsanwaltschaft Mühlhausen entsprochen wird, erfolgt noch am Freitag die Überstellung an eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

