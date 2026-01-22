PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Einbrecher auf Firmengelände - Polizei sucht Zeugen

Schönau (ots)

Auf einem Firmengelände in der Straße Untere Aue kam es in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Büroräumen und entfernten sich anschließend vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Ob etwas entwendet wurde ist zum aktuellen Zeitpunkt noch ungeklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0018363

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

