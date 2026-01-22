LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Nordhausen (ots) - Wie am Mittwoch um 18.20 Uhr bekannt wurde, kam es in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Bochumer Straße zu einem Einbruch. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu einem Keller und nahmen dort ein E-Bike an sich. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Höhe des Beuteschadens ist derzeit ...

