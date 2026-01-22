Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen
Artern (ots)
In der Bergstraße wurde am Donnerstag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Eine Autofahrerin wurde durch Beamte der Polizeistation Artern gegen 10.15 Uhr kontrolliert. Hierbei verwies ein durchgeführter Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Anschließend wurde die Verkehrsteilnehmerin in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde eingeleitet.
