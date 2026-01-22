PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Artern (ots)

In der Bergstraße wurde am Donnerstag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Eine Autofahrerin wurde durch Beamte der Polizeistation Artern gegen 10.15 Uhr kontrolliert. Hierbei verwies ein durchgeführter Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Anschließend wurde die Verkehrsteilnehmerin in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 12:10

    LPI-NDH: E-Bike aus Kellerräumen gestohlen - Zeugen gesucht

    Nordhausen (ots) - Wie am Mittwoch um 18.20 Uhr bekannt wurde, kam es in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Bochumer Straße zu einem Einbruch. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu einem Keller und nahmen dort ein E-Bike an sich. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Höhe des Beuteschadens ist derzeit ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 12:09

    LPI-NDH: Imbiss sitzt Betrügern auf - mehrere hundert Euro Schaden

    Leinefelde (ots) - Der Betreiber eines Schnellrestaurants in der Lisztstraßeist ist am Mittwochnachmittag mehreren Betrügern aufgesessen. Im Zeitraum zwischen 13.20 Uhr und 15.45 Uhr gaben mehrere Anrufer bei dem Imbiss Bestellungen auf. Als die Speisen ausgeliefert wurden, wussten die vermeintlichen Empfänger nichts von den Bestellungen. Außerdem wurde der Betreiber von mehreren Anrufern beleidigt. Beamte der ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 12:05

    LPI-NDH: Autofahrer gerät in Verkehrskontrolle

    Mühlhausen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich führten am Mittwoch im Stadtgebiet von Mühlhausen mehrere Verkehrskontrollen durch. Gegen 22 Uhr wurde eine Autofahrerin in der Lassallestraße kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Im Anschluss wurde die Verkehrsteilnehmerin in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren