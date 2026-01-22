Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Autofahrer gerät in Verkehrskontrolle
Mühlhausen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich führten am Mittwoch im Stadtgebiet von Mühlhausen mehrere Verkehrskontrollen durch. Gegen 22 Uhr wurde eine Autofahrerin in der Lassallestraße kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Im Anschluss wurde die Verkehrsteilnehmerin in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde eingeleitet.
