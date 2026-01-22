PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer gerät in Verkehrskontrolle

Mühlhausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich führten am Mittwoch im Stadtgebiet von Mühlhausen mehrere Verkehrskontrollen durch. Gegen 22 Uhr wurde eine Autofahrerin in der Lassallestraße kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Im Anschluss wurde die Verkehrsteilnehmerin in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

