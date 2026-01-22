LPI-NDH: Autofahrer gerät in Verkehrskontrolle

Mühlhausen (ots) - In einem Getränkemarkt Hinter der Harwand kam es am Mittwoch, gegen 13.55 Uhr, zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter hatte im Geschäft vermutlich mehrere Lebensmittel und Getränke an sich genommen und im Anschluss den Markt, ohne zu zahlen, in Richtung der Mittelstraße verlassen. Ein Mitarbeiter hatte dies bemerkt und die Polizei alarmiert. Der genaue Wert des Beuteguts ist gegenwärtig ...

mehr