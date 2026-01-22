PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Ladendiebstahl

Mühlhausen (ots)

In einem Getränkemarkt Hinter der Harwand kam es am Mittwoch, gegen 13.55 Uhr, zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter hatte im Geschäft vermutlich mehrere Lebensmittel und Getränke an sich genommen und im Anschluss den Markt, ohne zu zahlen, in Richtung der Mittelstraße verlassen. Ein Mitarbeiter hatte dies bemerkt und die Polizei alarmiert. Der genaue Wert des Beuteguts ist gegenwärtig unbekannt und muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Nun werden Zeugen gesucht, welche Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0017887

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

