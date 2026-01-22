Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Driften auf dem Flugplatz - Polizei sucht Zeugen

Grabe (ots)

Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, kam es auf dem Gelände eines Flugplatzes in der Straße Zum Birntal zu einer Sachbeschädigung. Ersten Erkenntnissen nach drifteten mehrere derzeit unbekannte Fahrzeugführer auf dem Rollfeld. Im Boden der Start- und Landebahn entstanden hierdurch teils erhebliche Beschädigungen.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise auf die beteiligten Autos und Fahrzeugführer geben können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0017940

