PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Driften auf dem Flugplatz - Polizei sucht Zeugen

Grabe (ots)

Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, kam es auf dem Gelände eines Flugplatzes in der Straße Zum Birntal zu einer Sachbeschädigung. Ersten Erkenntnissen nach drifteten mehrere derzeit unbekannte Fahrzeugführer auf dem Rollfeld. Im Boden der Start- und Landebahn entstanden hierdurch teils erhebliche Beschädigungen.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise auf die beteiligten Autos und Fahrzeugführer geben können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0017940

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 11:56

    LPI-NDH: Zeugenaufruf: Unfallverursacher flüchtig

    Worbis (ots) - In der Breitenbacher Straße kam es im Zeitraum von Montag, den 19.Januar, 13.30 Uhr, bis Mittwoch, den 21.Januar, 9 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Erkenntnissen nach beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Opel Corsa und entfernte sich, entgegen den ihm obliegenden Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall, vom Unfallort. Am ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 18:10

    LPI-NDH: Mann bei Unfall schwerst verletzt

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Schwerste Verletzungen erlitt am Mittwoch gegen 05.35 Uhr ein 49-Jähriger bei einem Unfall mit einem Transporter. Erste Ermittlungen nach befand sich der Mann hinter einem Transporter, dessen Fahrer das Fahrzeug in der Straße Am Hohen Rott zurücksetzte. Hierbei kam es zur Kollision, wodurch der 49-Jährige schwerste Verletzungen erlitt. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 18:05

    LPI-NDH: Pkw und Fußgänger Kollidieren - Mann erleidet schwere

    Roßleben (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Fußgänger schwere Verletzungen erlitt, kam es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Wendelsteiner Straße. Der 57-Jährige betrat die Fahrbahn unmittelbar vor dem Fahrzeug eines 76-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wonach der Fußgänger mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren