Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw und Fußgänger Kollidieren - Mann erleidet schwere
Roßleben (ots)
Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Fußgänger schwere Verletzungen erlitt, kam es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Wendelsteiner Straße. Der 57-Jährige betrat die Fahrbahn unmittelbar vor dem Fahrzeug eines 76-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wonach der Fußgänger mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Er wurde in ein Klinikum gebracht. Zur Unfallursache hat die Polizeistation Artern die Ermittlungen aufgenommen.
