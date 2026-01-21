LPI-NDH: Pkw und Fußgänger Kollidieren - Mann erleidet schwere

Clingen (ots) - Im Flattig ereignete sich am Mittwoch gegen 08.35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem neben einem Personenschaden auch ein sehr hoher Sachschaden entstanden ist. Bei der Kollision eines Transporters mit einem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 40000 Euro. Bei einem der Fahrzeuge wurden in Folge des Zusammenstoßes Arbeitsmaschinen, die das Fahrzeug geladen hatte, beschädigt, welche mit einem ...

