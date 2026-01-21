PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw und Fußgänger Kollidieren - Mann erleidet schwere

Roßleben (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Fußgänger schwere Verletzungen erlitt, kam es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Wendelsteiner Straße. Der 57-Jährige betrat die Fahrbahn unmittelbar vor dem Fahrzeug eines 76-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wonach der Fußgänger mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Er wurde in ein Klinikum gebracht. Zur Unfallursache hat die Polizeistation Artern die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

