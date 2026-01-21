Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter durchtrennt Telekommunikationskabel

Greußen (ots)

Am Dienstag durchtrennte ein derzeit unbekannter Täter in der Altstadt in der Zeit zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr das Telefonkabel eines Hausanschlusses des Telekommunikationsgrundversorgers. Der geschädigte Anwohner gab an, dass am Dienstagnachmittag bereits ein Mann an seiner Tür ein Vertragsgespräch zu einem Glasfaseranschluss führte. Der Hausbewohner lehnte dies ab, da der vermeintliche Mitarbeiter wenig seriös erschien.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein und suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat, den Täter oder den beschrieben vermeintlichen Mitarbeiter machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 bei der Polizei in Sondershausen zu melden.

Aktenzeichen: 0017652

