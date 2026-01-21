PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube niedergebrannt - vermeintlicher Täter vorläufig festgenommen

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kam es zu dem Brand einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage im Goetheweg. Trotz des sofortigen Einsatzes der Kameraden der Feuerwehr konnte das Gebäude nicht mehr gerettet werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen vor Ort stellten die Beamten unweit des Brandorts fest, dass ein Gartenhaus aufgebrochen wurde. In Umfeld wurde bei den Ermittlungen ein 37-Jähriger festgestellt, gegen den sich der Tatverdacht wegen Brandstiftung und besonders schweren Fall des Diebstahls erhärtete.

Der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getretene Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen soll am Donnerstag die Untersuchungshaft des 37-Jährigen bei dem zuständigen Ermittlungsrichter beantragt werden.

