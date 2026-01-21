PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach zahlreichen Aufbrüchen von Transportern - Polizei nimmt Täter fest

  • Bild-Infos
  • Download

Nordhausen/Harztor/Dresden (ots)

Am Dienstag, den 20. Januar 2026, berichtete die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen über mehrere Aufbrüche von Transportern, aus denen jeweils Werkzeuge im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet wurden. Folgende Taten wurden gegenüber der Polizei angezeigt und durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen und die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen aufgenommen:

    Niedersachswerfen, Goethestraße, Az.: 0016046 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6200360)
    Ilfeld, Walther-Rathenau-Straße, Az.: 0016181 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6200361)
    Ellrich, Gipsstraße, Az.: 0016434 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6200368)
    Niedersachswerfen, Vorderstraße, Az.: 0016186
    Niedersachswerfen, Kirchstraße, Az.: 0016585
    Nordhausen, Theodor-Neubauer-Straße, Az.: 0016039.

Auf der Bundesautobahn 17 konnten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Dresden nahe der tschechischen Grenze einen Transporter feststellen, bei dessen Kontrolle festgestellt wurde, dass das Fahrzeug bis unter das Dach mit hochwertigen Werkzeugen, welche augenscheinlich aus Diebstahlshandlungen stammten, beladen war.

Bei der Überprüfung des vermeintlichen Beutegutes konnte bereits festgestellt werden, dass u.a. Werkzeuge auf den vorstehend benannten Diebstahlhandlungen aus der Nacht von Montag zu Dienstag im Landkreis Nordhausen stammten. Entsprechend des Anfangsverdachtes des bandesmäßigen Diebstahls sowie der Hehlerei wurden die beiden Fahrzeuginsassen - zwei rumänisch stämmige Männer im Alter von 23 Jahren - vorläufig festgenommen.

In enger Zusammenarbeit der beteiligten Polizeidienststellen und den zuständigen Staatsanwaltschaften wurden bereits am Mittwochmorgen Untersuchungshaftanträge gegen die beiden Täter bei dem örtlich zuständigen Amtsgericht gestellt. Ein Ermittlungsrichter entsprach diesem nach Bewertung der vorgelegte Verfahrensakten, sodass beide Männer noch am Mittwoch einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen werden Zeugen, die Angaben zu den vorstehenden Taten machen können sowie weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Bezugsaktenzeichen sind der Meldung zu entnehmen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

