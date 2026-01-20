Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

Ellrich (ots)

In der Gipsstraße wurde ein Transporter im Zeitraum von Montag zu Dienstag Ziel von Einbrechern. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Innenraum des abgestellten Fahrzeugs und entnahmen mehrere Gegenstände, hierunter mehrere Werkzeuge. Anschließend entfernten sich die Unbekannte mit ihrer Beute, im Wert von mehreren tausend Euro, vom Tatort. Des Weiteren entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0016434

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell