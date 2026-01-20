Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Werkzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen

Niedersachswerfen (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf einem Parkplatz in der Goethestraße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich zwei derzeit unbekannte Täter, im Zeitraum zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Inneren eines dort abgestellten Transporters und eigneten verschiedene Werkzeuge in rechtswidriger Absicht an. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute, welche einen Wert von mehr als 10000 Euro hatte.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0016046

