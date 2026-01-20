PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Frau nach schwerem Verkehrsunfall in Klinikum geflogen

Sondershausen (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 11 Uhr in der Güntherstraße auf einem Parkplatz ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Geländefahrzeugs und einer Fußgängerin. Beim Rückwärtsfahren übersah der 39-jährige Fahrzeugführer vermutlich die 63-Jährige und stieß mit ihr zusammen. Durch die Kollision kam diese zu Fall und wurde unter dem Pick-Up eingeklemmt. Sie erlitt hierdurch schwere Verletzungen und musste durch die Kameraden der Feuerwehr befreit werde, ehe sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen wurde. Zur Rettung der Frau kamen an der Unfallstelle neben mehreren Feuerwehren auch Rettungswagen und Notarzt zum Einsatz.

Die Güntherstraße musste für die Zeit der andauernden Maßnahmen gesperrt werden. Gegen 13.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zur Unfallursache hat die Polizeiinspektion Kyffhäuser die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

