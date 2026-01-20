Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Sollstedt (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Montag zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in die Ernst-Thälmann-Straße gerufen. Ersten Erkenntnissen nach versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Dies misslang und die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Nun werden Zeugen um Hilfe gebeten. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0015912

