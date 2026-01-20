PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Sollstedt (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Montag zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in die Ernst-Thälmann-Straße gerufen. Ersten Erkenntnissen nach versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Dies misslang und die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Nun werden Zeugen um Hilfe gebeten. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0015912

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 11:43

    LPI-NDH: Lkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

    Lenterode (ots) - In der Kirchgasse kam es am Montag, gegen 18.30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kollidierte ein derzeit unbekannter Lkw-Fahrer mit einem in der Kirchgasse Straße abgeparkten Pkw und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer, entgegen der ihm obliegenden Pflicht als Beteiligter eines ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:41

    LPI-NDH: Pkw zum wiederholten Mal von Sachbeschädigung betroffen - Polizei sucht Zeugen

    Ebeleben (ots) - Am Montagabend kam es in der Wilhelm-Klemm-Straße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr mehrere Scheiben eines VW und flüchteten anschließend. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Dasselbe Fahrzeug war bereits im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag zum Ziel einer ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:39

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

    Beuren (ots) - Wie am Montag, gegen 16.30 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Friedensstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Erkenntnissen nach kollidierte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer mit einem Grundstückszaun. Hierbei entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsteilnehmer, entgegen seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall, vom Unfallort. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren