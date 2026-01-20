Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw zum wiederholten Mal von Sachbeschädigung betroffen - Polizei sucht Zeugen
Ebeleben (ots)
Am Montagabend kam es in der Wilhelm-Klemm-Straße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr mehrere Scheiben eines VW und flüchteten anschließend. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Dasselbe Fahrzeug war bereits im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag zum Ziel einer Sachbeschädigung geworden. Ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6199114
Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.
Aktenzeichen: 0015993
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell