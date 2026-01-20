Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Unfälle an einem Ort

Esperstedt (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf der Landstraße 1072, zwischen Bad Frankenhausen und Esperstedt im Kyffhäuserkreis ein Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise kein Personenschaden entstand. Vor Ort klärte sich das Unfallgeschehen so auf, dass eine 51-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und in einer stillgelegten Bahnanlage auf den Gleisen zum Stehen kam. Noch während der Unfallaufnahme ereignete sich ein gleicher Unfall. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser konnten beobachten, wie erneute ein Fahrzeug in der Rechtskurve die Fahrbahn ungewollt verließ und auf den Gleisen zum stehen kam. Diesmal saß ein 31-Jähriger hinter dem Steuer eines Transporters. Auch er blieb unverletzt.

Als Unfallursache wird angenommen, da die Verkehrsteilnehmer Ortsunkundige waren, dass sie mit zu hoher Geschwindigkeit in die Kurve eingefahren sind.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell