Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Firmeneinbruch - Täter hinterlassen hohen Sachschaden

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Auf einen betrieb in der Josef-Rodenstock-Straße hatten es Einbrecher am zurückliegenden Wochenende abgesehen. In der Zeit von Samstag 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr ereignete sich die Tat, bei der drei Täter zunächst widerrechtlich das Grundstück betraten und sich in der weiteren Folge zum Firmengebäude begaben. Von diesem entfernten sie mehrere Solar-Panel und trennten die Außenwände auf, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Hieraus wurde ersten Ermittlungen zufolge nichts entwendet. Es blieb ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich zurück.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld und Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen kamen zum Einsatz und suchten und sicherten Spuren. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0014871

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell