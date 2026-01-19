PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Firmeneinbruch - Täter hinterlassen hohen Sachschaden

LPI-NDH: Firmeneinbruch - Täter hinterlassen hohen Sachschaden
Heilbad Heiligenstadt (ots)

Auf einen betrieb in der Josef-Rodenstock-Straße hatten es Einbrecher am zurückliegenden Wochenende abgesehen. In der Zeit von Samstag 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr ereignete sich die Tat, bei der drei Täter zunächst widerrechtlich das Grundstück betraten und sich in der weiteren Folge zum Firmengebäude begaben. Von diesem entfernten sie mehrere Solar-Panel und trennten die Außenwände auf, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Hieraus wurde ersten Ermittlungen zufolge nichts entwendet. Es blieb ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich zurück.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld und Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen kamen zum Einsatz und suchten und sicherten Spuren. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0014871

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
  • 19.01.2026 – 15:52

    LPI-NDH: Vier hochwertige E-Bikes entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es im Tulpenweg zu mehreren Einbrüchen. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu mehreren Garagen verschiedener Einfamilienhäuser. In einem der betroffenen Objekte entfernten der oder die Täter gewaltsam die Sicherungen an zwei, in einer Garage abgestellten, E-Bikes und entfernten ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 15:45

    LPI-NDH: Diebe auf Schulgelände

    Bad Frankenhausen (ots) - Wie am Montag, gegen 13 Uhr, bekannt wurde, kam auf einem Schulgelände in der Müldenerstraße zu einem Diebstahl. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Nebengebäude der Schule und nahmen dort mehrere Gegenstände an sich, hierunter auch Kanister mit Kraftstoff. Anschließend entfernten sich die Täter mit ihrer Beute, im Wert von mehreren hundert Euro, in unbekannte ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 15:27

    LPI-NDH: Glühweinflasche durchschlägt Gewächshaus - Zeugen gesucht

    Nordhausen (ots) - In der Zeit von Sonntag 21 Uhr bis Montag 07.30 Uhr kam es in der Straße Zu den Steinkreuzen zu einer Sachbeschädigung. Durch derzeit Unbekannte wurde eine Glühweinflasche auf ein Grundstück geworfen. Diese durchschlug eine Scheibe eines Gewächshauses und richtete einen Schaden von mehr als einhundert Euro an. Beamte des Inspektionsdienstes ...

    mehr
