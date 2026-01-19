Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glühweinflasche durchschlägt Gewächshaus - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Sonntag 21 Uhr bis Montag 07.30 Uhr kam es in der Straße Zu den Steinkreuzen zu einer Sachbeschädigung. Durch derzeit Unbekannte wurde eine Glühweinflasche auf ein Grundstück geworfen. Diese durchschlug eine Scheibe eines Gewächshauses und richtete einen Schaden von mehr als einhundert Euro an.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein und suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0015003

