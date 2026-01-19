LPI-NDH: Betäubungsmittel bei Verkehrskontrolle beschlagnahmt

Leinefelde (ots) - Am Sonntagabend fiel ein Taxifahrer in der Stromstraße einem Zechpreller zum Opfer. Der Fahrer brachte eine männliche Person von Göttingen aus nach Leinefelde. Der Fahrgast begab sich nach der Ankunft, ohne für die Fahrt bezahlt zu haben, unter einem Vorwand Geld aus einer Wohnung zu holen aus dem Taxi heraus und kehrte nicht wieder Fahrzeug zurück. Es entstand ein Vermögensnachteil von mehr als ...

