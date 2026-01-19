Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Betäubungsmittel bei Verkehrskontrolle beschlagnahmt
Bad Langensalza (ots)
Beamte der Polizeistation Bad Langensalza stellten am Sonntag im Rahmen der Streifentätigkeit einen Fahrradfahrer fest. Gegen 20.20 Uhr führten sie in der Thamsbrücker Straße eine Verkehrskontrolle bei einem Radfahrer durch. Der Verkehrsteilnehmer führte eine Kleinstmenge Betäubungsmittel mit sich, welche durch die Beamten beschlagnahmt wurde. Die Verkehrskontrolle verlief ohne weitere Vorkommnisse. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.
