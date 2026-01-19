PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betäubungsmittel bei Verkehrskontrolle beschlagnahmt

Bad Langensalza (ots)

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza stellten am Sonntag im Rahmen der Streifentätigkeit einen Fahrradfahrer fest. Gegen 20.20 Uhr führten sie in der Thamsbrücker Straße eine Verkehrskontrolle bei einem Radfahrer durch. Der Verkehrsteilnehmer führte eine Kleinstmenge Betäubungsmittel mit sich, welche durch die Beamten beschlagnahmt wurde. Die Verkehrskontrolle verlief ohne weitere Vorkommnisse. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

