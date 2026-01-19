Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Brandstiftung gesucht - Pkw versucht in Brand zu setzen

Leinefelde (ots)

In der Dr.-Tüffers-Straße kam es am Montagmorgen, gegen 1 Uhr, zu einer Brandstiftung. Ersten Ermittlungen nach platzierten mehrere derzeit unbekannte Täter Brandbeschleuniger an den Reifen auf der linken Fahrzeugseite eines VW und entfernten sich anschließend in Richtung Bergstraße. Kameraden der Feuerwehr konnten verhindern, dass das Auto in Vollbrand gerät. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein. Indes haben Beatme der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen die Ermittlungen unterstützt und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0014796

