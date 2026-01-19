PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Brandstiftung gesucht - Pkw versucht in Brand zu setzen

Leinefelde (ots)

In der Dr.-Tüffers-Straße kam es am Montagmorgen, gegen 1 Uhr, zu einer Brandstiftung. Ersten Ermittlungen nach platzierten mehrere derzeit unbekannte Täter Brandbeschleuniger an den Reifen auf der linken Fahrzeugseite eines VW und entfernten sich anschließend in Richtung Bergstraße. Kameraden der Feuerwehr konnten verhindern, dass das Auto in Vollbrand gerät. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein. Indes haben Beatme der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen die Ermittlungen unterstützt und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0014796

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 19.01.2026 – 11:59

    LPI-NDH: Zeche nach Taxifahrt geprellt

    Leinefelde (ots) - Am Sonntagabend fiel ein Taxifahrer in der Stromstraße einem Zechpreller zum Opfer. Der Fahrer brachte eine männliche Person von Göttingen aus nach Leinefelde. Der Fahrgast begab sich nach der Ankunft, ohne für die Fahrt bezahlt zu haben, unter einem Vorwand Geld aus einer Wohnung zu holen aus dem Taxi heraus und kehrte nicht wieder Fahrzeug zurück. Es entstand ein Vermögensnachteil von mehr als ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:53

    LPI-NDH: Autoreifen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Ebeleben (ots) - Die Polizei im Kyffhäuserkreis ermittelt nach einer Sachbeschädigung, welche sich im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag in der Feldstraße ereignete. Ersten Erkenntnissen nach näherten sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter einem abgestellten VW an und entließen aus allen vier Autoreifen die Luft. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren ...

    mehr
