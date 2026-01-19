Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeche nach Taxifahrt geprellt

Leinefelde (ots)

Am Sonntagabend fiel ein Taxifahrer in der Stromstraße einem Zechpreller zum Opfer. Der Fahrer brachte eine männliche Person von Göttingen aus nach Leinefelde. Der Fahrgast begab sich nach der Ankunft, ohne für die Fahrt bezahlt zu haben, unter einem Vorwand Geld aus einer Wohnung zu holen aus dem Taxi heraus und kehrte nicht wieder Fahrzeug zurück. Es entstand ein Vermögensnachteil von mehr als hundert Euro.

Laut Zeugenaussagen wird der Täter wie folgt beschrieben:

- etwa 35 Jahre alt - 180 cm groß - schlank - Dreitagebart - gelbes Basecap - Jeansjacke

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurde verständigt und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Wer kann Angeben zum Täter machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0014736

