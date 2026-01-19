Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Nachbarschaftsstreit eskaliert
Kyffhäuserland (ots)
Ein andauernder Streit unter Nachbarn eskalierte am Sonntagabend in einem Ortsteil des Gemeinde Kyffhäuserland. Nach Angaben der Geschädigten fuhr der Nachbar mit seinem Fahrzeug auf diese zu und bremste erst kurz vor ihnen stark ab. Zur Kollision der Personen mit dem Fahrzeug kam es nicht. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Anhand der Schilderung der Geschädigten erhärtete sich der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der versuchten Körperverletzung, sodass die Beamten entsprechende Ermittlungsverfahren einleiteten.
