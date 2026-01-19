PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Kyffhäuserland (ots)

Ein andauernder Streit unter Nachbarn eskalierte am Sonntagabend in einem Ortsteil des Gemeinde Kyffhäuserland. Nach Angaben der Geschädigten fuhr der Nachbar mit seinem Fahrzeug auf diese zu und bremste erst kurz vor ihnen stark ab. Zur Kollision der Personen mit dem Fahrzeug kam es nicht. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Anhand der Schilderung der Geschädigten erhärtete sich der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der versuchten Körperverletzung, sodass die Beamten entsprechende Ermittlungsverfahren einleiteten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:49

    LPI-NDH: Drohne über Sondershausen - Polizei ergründet die Ursache

    Sondershausen (ots) - Am Sonntagabend stellten Bundeswehrbedienstete über den Stadtteil einen Drohnenflug in größerer Ferne fest und informierten folgerichtig die Polizei hierüber. Die Beamten nahmen den Sichtkontakt auf und verfolgten das unbemannte Luftfahrtsystem bis in Bereich einer Bundesstraße und Bahnanlage, wo sie auf Kameraden der Feuerwehr stießen. ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 09:58

    LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

    Eichsfeldkreis (ots) - Am Samstag dem 17.01.2026 gegen 12:20 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Audi die Ortsverbindungsstraße von Döringsdorf in Richtung Geismar. Beim Abbiegen auf die L 1003 übersah er den vorfahrtsberechtigen PKW Daimler-Benz und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der Daimler-Benz von der Fahrbahn gestoßen und kam an einer Böschung zum stehen. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des Daimler-Benz sowie der Beifahrer des PKW Audi leicht ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:46

    LPI-NDH: Berauscht unterwegs

    Sondershausen (ots) - Samstagabend wurde im Stadtgebiet von Sondershausen ein 44-Jähriger mit seinem E-Scooter überprüft. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem Führer des Zweirads ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis und Amphetamin. Folglich wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren