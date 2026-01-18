Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am Samstag dem 17.01.2026 gegen 12:20 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Audi die Ortsverbindungsstraße von Döringsdorf in Richtung Geismar. Beim Abbiegen auf die L 1003 übersah er den vorfahrtsberechtigen PKW Daimler-Benz und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der Daimler-Benz von der Fahrbahn gestoßen und kam an einer Böschung zum stehen. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des Daimler-Benz sowie der Beifahrer des PKW Audi leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mußten abgeschleppt werden.

Zu einer Unfallflucht kam es in der Zeit von Freitag dem 16.01.2026, 13:30 bis zum Samstag, 17.01.2026, 07:30 Uhr auf einem, frei zugänglichen Betriebsgelände am Brückenweg in Heiligenstadt. Dabei wurde ein geparkter Transporter der Marke Fiat durch ein unbekanntes Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Als Verursacher kommt möglicherweise ein LKW in Betracht der auf dem Gelände rangierte.

