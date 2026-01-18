Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht unterwegs
Sondershausen (ots)
Samstagabend wurde im Stadtgebiet von Sondershausen ein 44-Jähriger mit seinem E-Scooter überprüft. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem Führer des Zweirads ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis und Amphetamin. Folglich wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihm die Weiterfahrt untersagt.
