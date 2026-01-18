PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht unterwegs

Sondershausen (ots)

Samstagabend wurde im Stadtgebiet von Sondershausen ein 44-Jähriger mit seinem E-Scooter überprüft. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem Führer des Zweirads ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis und Amphetamin. Folglich wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

