LPI-NDH: Drohne über Sondershausen - Polizei ergründet die Ursache

Eichsfeldkreis (ots) - Am Samstag dem 17.01.2026 gegen 12:20 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Audi die Ortsverbindungsstraße von Döringsdorf in Richtung Geismar. Beim Abbiegen auf die L 1003 übersah er den vorfahrtsberechtigen PKW Daimler-Benz und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der Daimler-Benz von der Fahrbahn gestoßen und kam an einer Böschung zum stehen. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des Daimler-Benz sowie der Beifahrer des PKW Audi leicht ...

