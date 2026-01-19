Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Drohne über Sondershausen - Polizei ergründet die Ursache
Sondershausen (ots)
Am Sonntagabend stellten Bundeswehrbedienstete über den Stadtteil einen Drohnenflug in größerer Ferne fest und informierten folgerichtig die Polizei hierüber. Die Beamten nahmen den Sichtkontakt auf und verfolgten das unbemannte Luftfahrtsystem bis in Bereich einer Bundesstraße und Bahnanlage, wo sie auf Kameraden der Feuerwehr stießen. Diese hatten eine Drohne im Einsatz, um nach einem entlaufenen Haustier zu suchen. Ob der Hund gefunden werden konnte ist nicht bekannt.
