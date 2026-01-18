Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichen entwendet und Reifen zerstochen

Ebeleben (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 16.01.2026, 22:00 Uhr zu Samstag, dem 17.01.2026, 09:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter die beiden amtlichen Kennzeichentafeln von einem in der Feldstraße am Fahrbahnrand abgeparkten Pkw BMW. Noch am selben Tag wurden in der Zeit von 15:00 Uhr - 21:45 Uhr an diesem Pkw drei Reifen, sowie von einem weiteren, ebenfalls in der Feldstraße abgeparkten Pkw Audi, alle vier Reifen zerstochen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser unter der Telefonnr. 0361/574365023 gern entgegen.

