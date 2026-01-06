Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei am Flughafen Frankfurt stellt Dokumentenfälschung fest und verhindert Schwarzarbeit

Frankfurt/Main (ots)

Am 5. Januar verhinderten Beamte der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen die unerlaubte Einreise eines Moldauers. Damit stoppten sie auch den Versuch des Mannes in Deutschland unerlaubt einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Der 45-Jährige hatte versucht, die Einreisekontrolle mit einer totalgefälschten rumänischen ID Karte zu passieren.

Die Bundespolizisten stellten die Fälschung jedoch fest. Bei der anschließenden Befragung erhärtete sich der Verdacht, dass es Ziel des Mannes war, einer Arbeit nachzugehen.

Gegen den 45-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und das gefälschte Dokument beschlagnahmt. Dem Moldauer wurde die Einreise nach Deutschland verweigert und gegen ihn wurde ein Einreise- und Aufenthaltsverbot erlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell