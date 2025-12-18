PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Schwerer Diebstahl, Geldwäsche, Betrug und Urkundenfälschung: Bundespolizei nimmt international gesuchten Verdächtigen am Flughafen Frankfurt am Main fest

Frankfurt/Main (ots)

Am Dienstag haben Bundespolizisten einen 33-Jährigen bei seiner Ankunft aus Podgorica/Montenegro am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen. Luxemburgische Behörden suchten den Mann mit einem Europäischen Haftbefehl.

Dem montenegrinischen Staatsangehörigen werden Geldwäsche, Betrug, schwerer Diebstahl sowie die Fälschung von Dokumenten und die Verwendung gefälschter Dokumente vorgeworfen. Er soll Unterschriften gefälscht und diese zur Täuschung im Rechtsverkehr verwendet haben. Zudem habe der Mann von März 2022 bis März 2023 Kfz.-Zulassungsscheine sowie Verträge gefälscht und diese an Autohändler ausgehändigt. Er soll Geldbeträge von rund 367.000 Euro sowie zwei PKW gestohlen haben, darunter ein BMW M8. Mit den daraus erlangten Beträgen soll der Montenegriner Geldwäsche betrieben haben.

Die Bundespolizisten führten den Verdächtigen dem zuständigen Haftrichter des Amtsgericht Frankfurt am Main vor, welcher über die Auslieferung des Mannes entscheiden wird. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Dennis Grabs
E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

