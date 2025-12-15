Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gesucht wegen Mordes - Bundespolizei nimmt Verdächtigen am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots)

Fahnder der Bundespolizei haben am 12. Dezember 2025 am Flughafen Frankfurt am Main einen 27-Jährigen festgenommen, der von den türkischen Behörden wegen Mordes gesucht wurde. Nach einem Fahndungshinweis konnten die Beamten den Mann, der nach Helsinki/Finnland ausreisen wollte, noch an der Luftsicherheitskontrolle feststellen und verhaften. Die weitere Überprüfung des afghanischen Staatsangehörigen ergab zudem, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Dortmund zur Vermögensabschöpfung wegen Geldwäsche ausgeschrieben ist. Der Mann wurde an die Justiz überstellt und wartet nun auf seine Auslieferung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell