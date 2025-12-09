Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Taschendiebe am Fernbahnhof Flughafen Frankfurt gestoppt

Frankfurt/Main (ots)

Bundespolizisten haben am 7. Dezember zwei Taschendiebe am Fernbahnhof des Flughafens Frankfurt festgenommen. Die beiden algerische Staatsangehörige waren im ICE von Köln in Richtung Flughafen Frankfurt am Main unterwegs und wurden durch Observationskräfte der Bundespolizei in Köln dabei beobachtet, wie sie in der Gepäckablage befindliche Gepäckstücke öffneten und diese nach Wertgegenständen durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Am Fernbahnhof erfolgte dann die Kontrolle der beiden 30-jährigen Männer.

Da die Algerier sich nicht vor Ort ausweisen konnten, wurden sie von den Beamten zur Wache mitgenommen. Dort konnten sie identifiziert werden und die Kräfte aus Köln konnten ihnen anhand von Videomaterial Diebstahlshandlungen am 6. Dezember nachweisen. Zudem stellten die Beamten Smartphones und eine chinesische Gedenkmünze sicher.

Neben den festgestellten Diebstahlshandlungen suchten italienischen Behörden einen der beiden Algerier per internationalem Haftbefehl. Ihm wird vorgeworfen am Flughafen Malpensa/Italien in einer gemeinschaftlich begangenen Tat hochwertige Gepäckstücke im Wert von ca. 28.000 Euro gestohlen zu haben. Darüber hinaus wurde bekannt, dass beide Beschuldigte auch in Frankreich und den Niederlanden mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind.

Nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens haben die eingesetzten Beamten den durch die italienischen Behörden gesuchten algerischen Staatsangehörigen dem Oberlandesgericht vorgeführt, wo über dessen Auslieferung entschieden wird.

