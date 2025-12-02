Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Munition bei der Luftsicherheitskontrolle am Frankfurter Flughafen sichergestellt

Frankfurt/Main (ots)

Am 1. Dezember haben Luftsicherheitsassistenten und Beamte der Bundespolizei bei der Luftsicherheitskontrollstelle am Frankfurter Flughafen mehrere Patronen im Handgepäck eines Deutschen festgestellt. Der 76-Jährige wollte von Frankfurt nach Phuket fliegen.

Bei der Nachkontrolle des Handgepäcks stellten die Beamten fest, dass der Mann insgesamt 25 Patronen mit dem Kaliber 6,35 mm mit sich führte. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass er die Patronen vor längerer Zeit geschenkt bekommen habe und vergessen habe, sie aus der Tasche zu nehmen.

Vergessen oder nicht, da der Mann nicht über die notwendige Erlaubnis zum Besitz von Munition verfügte, muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Nach der Sicherstellung der Patronen konnte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell