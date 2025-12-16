Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei am Flughafen Frankfurt nimmt gesuchten Räuber bei der Einreise fest

Frankfurt/Main (ots)

Am vergangenen Sonntag konnten Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen 22-Jährigen verurteilten Räuber festnehmen. Der Georgier war im Jahr 2024 vom Amtsgericht Tiergarten zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt worden und wurde zwecks Vollstreckung der Strafe gesucht. Die Beamten stellten den Mann nun bei seiner Einreise aus Athen/ Griechenland fest. Zusätzlich suchte die Staatsanwaltschaft Neuruppin, ebenfalls wegen des Verdachts des Raubes, nach dem Mann. Da neben dem bestehenden Haftbefehl auch ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bestand, muss sich der Festgenommene nun auch wegen unerlaubter Einreise verantworten. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

