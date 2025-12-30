Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Betrug via Fakeanrufe: 33-Jähriger am Frankfurter Flughafen festgenommen

Frankfurt/Main (ots)

Am 25. Dezember 2025 verhafteten Beamte der Bundespolizei einen 33-jährigen Griechen am Frankfurter Flughafen. Gegen den Mann besteht ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges.

Zuvor hatten die türkischen Behörden die Auslieferung und Überstellung des Beschuldigten nach Deutschland bewilligt.

Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen soll der Beschuldigte im Zeitraum Dezember 2024 bis März 2025 gemeinsam mit zwei weiteren Tatbeteiligten in mehreren Fällen gezielt ältere Menschen telefonisch kontaktiert und sich als Polizist ausgegeben haben. Im weiteren Verlauf sollen sie die Opfer dazu veranlasst haben Bargeld und andere Wertgegenstände an die Tätergruppierung zu übergeben. Die so erlangten Vermögenswerte belaufen sich auf mindestens 172.500 Euro.

Darüber hinaus besteht gegen den 33-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld wegen einer aufgrund eines Tötungsdelikts noch zu verbüßenden Restfreiheitsstrafe von 876 Tagen.

Der Festgenommene wurde zur Verkündung des Haftbefehls dem Amtsgericht Frankfurt vorgeführt.

