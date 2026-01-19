Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoreifen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ebeleben (ots)

Die Polizei im Kyffhäuserkreis ermittelt nach einer Sachbeschädigung, welche sich im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag in der Feldstraße ereignete. Ersten Erkenntnissen nach näherten sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter einem abgestellten VW an und entließen aus allen vier Autoreifen die Luft. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden. Aktenzeichen: 0014541

