LPI-NDH: Zwei Personen nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Niederorschel (ots)

Auf der Landstraße 1015 kam es am Sonntag um 11.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin beabsichtigte, aus Richtung der Lindenstraße kommend, nach rechts auf die Landstraße 1015 zu fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Fahrzeugführerin hierbei in die Spur des Gegenverkehrs und kollidierte dort seitlich mit einem anderen Pkw. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, woraufhin diese abgeschleppt werden mussten. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

