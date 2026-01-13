PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Unkel (ots)

Unkel, Am Hohen Weg

Am 12.01.2026 kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Aldi Parkplatz zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Vermutlich bei Ausparken wurde ein parkender Pkw am Kotflügel hinten links beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-9430

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:48

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Fürthen (ots) - Am Samstag, 10.01.2026, ereignete sich zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr in Fürthen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Grube-Andreas-Straße mit einem Verkehrszeichen. Dieses wurde hierdurch beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 08:54

    POL-PDNR: Durchfahrtskontrollen decken weiteren Verstoß auf

    Mudersbach (ots) - Auch am 11.1.26 kontrollierten Kräfte der PI Betzdorf das aufgrund der Großbaustelle B 62 eingerichtete Durchfahrtsverbot im Bereich der örtlichen Brauerei. Hierbei wurden in kurzer Zeit mehrere Verstöße gegen die bekannte Beschränkung festgestellt und geahndet. Ein 50-jähriger VW-Fahrer fiel dabei auch aufgrund eines weiteren Verstoßes auf: Die Polizeikräfte stellten bei ihm die Nutzung einer ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 08:40

    POL-PDNR: Sicherstellungen bei Personenkontrollen

    Betzdorf (ots) - Im Rahmen der regelmäßigen Fußstreifen kontrollierten Beamte der PI Betzdorf am 10.1.26 gegen 21:30 Uhr in der Bahnhofstraße eine Gruppe von Personen aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Bei einem 18-jährigen konnte hierbei ein nicht erlaubtes Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Ein 17-jähriger führte Cannabis-Produkte mit sich, welche aufgrund seines Alters und der leicht überschrittenen Freimenge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren