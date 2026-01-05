PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Sexuelle Belästigung am Bahnhof Bruchsal - Geschädigte gesucht

Bruchsal (ots)

Sonntagabend (4. Januar) hat eine Zeugin die Bundespolizei über eine sexuelle Belästigung im Bahnhof Bruchsal informiert. Beamte vor Ort stellten neben der Hinweisgeberin auch den Tatverdächtigen fest. Zwei möglicherweise geschädigte Frauen werden noch gesucht.

Gegen 21:15 Uhr soll sich der 58-jährige rumänische Staatsangehörige zwei bislang unbekannten Frauen auf einer Wartebank im Bahnhof genähert haben. Die ebenfalls 58-jährige Zeugin teilte den Polizeibeamten vor Ort mit, dass sich die Frauen nach der Annäherung durch den 58-Jährigen auf Bahnsteig 1 begaben und mit einem Zug Richtung Karlsruhe fuhren. Die beiden Frauen waren augenscheinlich minderjährig, weitere Informationen liegen nicht vor.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen den 58-Jährigen. Die zwei Frauen, wie auch weitere Zeugen werden gebeten sich unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 14:13

    BPOLI-KA: Bedrohung im Zug Richtung Bruchsal - Zeugen gesucht

    Graben-Neudorf/Bruchsal (ots) - Freitagnachmittag (26. Dezember) ist es in der S 33 von Graben-Neudorf nach Bruchsal zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen. Die Bundespolizei sucht Zeugen und eine möglicherweise geschädigte Frau. Ein 22-jähriger kroatischer Staatsangehöriger wurde gegen 15:15 Uhr Zeuge, wie zwei bislang unbekannte Männer eine Frau in der S 33 belästigten und ging dazwischen. Einer der Männer ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 13:00

    BPOLI-KA: Exhibitionistische Handlung im Zug - Geschädigte gesucht

    Illingen/ Mühlacker (ots) - Am späten Montagabend (22. Dezember) soll es im MEX 17 auf dem Weg von Bietigheim-Bissingen nach Mühlacker zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein. Die Bundespolizei sucht zwei weibliche Geschädigte des Vorfalls. Ersten Ermittlungen zu Folge beobachtete eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG wie der 51-jährige ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 09:58

    BPOLI-KA: Bundespolizisten identifizieren Mehrfachtäter - weitere Geschädigte gesucht

    Karlsruhe (ots) - Am Donnerstagmittag (04. Dezember 2025) haben Bundespolizisten am Karlsruher Hauptbahnhof einen bislang unbekannten mutmaßlichen Mehrfachtäter identifiziert und festgenommen. Der 40-jährige Tatverdächtige irländischer Staatsangehörigkeit steht in Verdacht, bereits in der Vergangenheit Betrugsdelikte im Deliktsbereich des sog. "stranded traveller ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren