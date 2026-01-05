Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Sexuelle Belästigung am Bahnhof Bruchsal - Geschädigte gesucht

Bruchsal (ots)

Sonntagabend (4. Januar) hat eine Zeugin die Bundespolizei über eine sexuelle Belästigung im Bahnhof Bruchsal informiert. Beamte vor Ort stellten neben der Hinweisgeberin auch den Tatverdächtigen fest. Zwei möglicherweise geschädigte Frauen werden noch gesucht.

Gegen 21:15 Uhr soll sich der 58-jährige rumänische Staatsangehörige zwei bislang unbekannten Frauen auf einer Wartebank im Bahnhof genähert haben. Die ebenfalls 58-jährige Zeugin teilte den Polizeibeamten vor Ort mit, dass sich die Frauen nach der Annäherung durch den 58-Jährigen auf Bahnsteig 1 begaben und mit einem Zug Richtung Karlsruhe fuhren. Die beiden Frauen waren augenscheinlich minderjährig, weitere Informationen liegen nicht vor.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen den 58-Jährigen. Die zwei Frauen, wie auch weitere Zeugen werden gebeten sich unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.

