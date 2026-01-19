Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von einer Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Wie am Sonntag gegen 17.50 Uhr bekannt wurde, kam es auf einer Baustelle in der Pfaffenröder Höhle zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gelände, beschädigten dort einen Baustromkasten und nahmen anschließend mehrere Meter Stromkabel rechtswidrig an sich. In weiterer Folge entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute, im Wert von mehreren hundert Euro, in unbekannte Richtung. Außerdem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0014691

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell