POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung aus dem Rhein-Kreis Neuss beendet - Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen
Grevenbroich/ Mönchengladbach (ots)
Mit unserer Pressemeldung von Montag, 5. Januar, berichteten wir über eine Öffentlichkeitsfahndung aus dem Rhein-Kreis-Neuss.
Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6190277
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Donnerstag, 1. Januar Vermissten wird zurückgenommen. Das 13 Jahre alte Mädchen konnte zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden.
Wir danken der Öffentlichkeit für die Mithilfe. (cr)
