POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung aus dem Rhein-Kreis Neuss beendet - Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen

Grevenbroich/ Mönchengladbach (ots)

Mit unserer Pressemeldung von Montag, 5. Januar, berichteten wir über eine Öffentlichkeitsfahndung aus dem Rhein-Kreis-Neuss.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6190277

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Donnerstag, 1. Januar Vermissten wird zurückgenommen. Das 13 Jahre alte Mädchen konnte zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden.

Wir danken der Öffentlichkeit für die Mithilfe. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

