Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zahlreiche Verkehrsunfälle durch Schneefall

Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 7. Januar, ist es in Mönchengladbach zu zahlreichen wetterbedingten Unfällen gekommen.

Unsere Einsatzkräfte wurden im Laufe des Tages zu rund 20 Unfällen gerufen, die durch den anhaltenden Schneefall und die damit verbundenen rutschigen und glatten Straßen entstanden sind. Betroffen war das gesamte Stadtgebiet - Unfälle passierten zum Beispiel in Lürrip, Bungt, Odenkirchen-Mitte, Hardt-Mitte, Windberg, im Westend und in Giesenkirchen-Mitte. Zum Glück handelte es sich bei all diesen Einsätzen nur um Unfälle mit Sachschaden - verletzt wurde niemand.

Die Polizei warnt: Auf Straßen, Fahrrad- und Gehwegen kann es nach wie vor glatt und rutschig sein. Bitte fahren Sie mit dem Auto, Fahrrad, Motorrad, Scooter oder Roller besonders vorsichtig. Halten Sie größeren Abstand zum Vordermann. Bremsen sie sanft. Lenken sie nicht hektisch. Seien sie auch als Fußgänger achtsam. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell