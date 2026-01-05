PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall - Beifahrerin leichtverletzt

POL-MG: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall - Beifahrerin leichtverletzt
  • Bild-Infos
  • Download

MG-Rheydt (ots)

Am Montag Nachmittag (05.01.) gegen 16:49 Uhr befährt ein 52-Jähriger Mönchengladbacher mit seinen zwei Insassen in seinem PKW die Dorfbroicher Straße in Fahrtrichtung Friedensstraße. Eine 56-Jährige Mönchengladbacherin befährt die Friedensstraße in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung Friedenstraße Ecke Gracht beabsichtigt der 52-Jährige nach links abzubiegen. Hierbei beachtet er nicht die bevorrechtigte ihm entgegenkommende 56-Jährige, so das es zwischen beiden PKW zur Kollision kommt. Die zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß im Fond sitzende Tochter des 52-Jährigen wird leicht verletzt und muss zur medizinischen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Zudem ist sein PKW nicht mehr fahrbereit, so dass es von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden muss. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kommt es aufgrund Sperrmaßnahmen zu leichten Beeinträchtigungen des Verkehrs. (Bi.)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:57

    POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung aus dem Rhein-Kreis Neuss

    Grevenbroich/Mönchengladbach (ots) - Hiermit teilen wir folgende Informationen aus dem Rhein-Kreis Neuss: Seit Donnerstag (01.01.), 17:00 Uhr, wird die 13 Jahre alte Fiona S. aus Grevenbroich vermisst. Das Mädchen verließ die Wohnung ihres Vaters und wollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Mönchengladbach fahren. Am Abend kehrte sie nicht wie vereinbart nach Hause zurück. Da die Ermittlungen der Kripo bislang ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:39

    POL-MG: 59-Jähriger von Unbekannten angegriffen

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Angaben zu einer gefährlichen Körperverletzung am Freitag, 2. Januar, in Odenkirchen-Mitte machen können. Ein 59-jähriger Mönchengladbacher war eigenen Angaben zufolge gegen 21.20 Uhr zu Fuß auf der Straße Zur Burgmühle unterwegs, als er plötzlich von drei Unbekannten angegriffen und geschlagen worden sei. Zeugen fanden den Verletzten am Boden und ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 02:40

    POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jährigen

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht eine 16-Jährige und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Am Samstag, 3. Dezember, entfernte sich die Jugendliche aus ihrer Wohngruppe und kehrte nicht zurück. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte zu ihrem Aufenthaltsort. Die Jugendliche war zum Zeitpunkt mit einer hellen Jeans, grauen Boots und einer schwarzen Steppjacke bekleidet. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren