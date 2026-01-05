Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall - Beifahrerin leichtverletzt

MG-Rheydt (ots)

Am Montag Nachmittag (05.01.) gegen 16:49 Uhr befährt ein 52-Jähriger Mönchengladbacher mit seinen zwei Insassen in seinem PKW die Dorfbroicher Straße in Fahrtrichtung Friedensstraße. Eine 56-Jährige Mönchengladbacherin befährt die Friedensstraße in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung Friedenstraße Ecke Gracht beabsichtigt der 52-Jährige nach links abzubiegen. Hierbei beachtet er nicht die bevorrechtigte ihm entgegenkommende 56-Jährige, so das es zwischen beiden PKW zur Kollision kommt. Die zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß im Fond sitzende Tochter des 52-Jährigen wird leicht verletzt und muss zur medizinischen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Zudem ist sein PKW nicht mehr fahrbereit, so dass es von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden muss. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kommt es aufgrund Sperrmaßnahmen zu leichten Beeinträchtigungen des Verkehrs. (Bi.)

