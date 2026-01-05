Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 59-Jähriger von Unbekannten angegriffen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Angaben zu einer gefährlichen Körperverletzung am Freitag, 2. Januar, in Odenkirchen-Mitte machen können.

Ein 59-jähriger Mönchengladbacher war eigenen Angaben zufolge gegen 21.20 Uhr zu Fuß auf der Straße Zur Burgmühle unterwegs, als er plötzlich von drei Unbekannten angegriffen und geschlagen worden sei. Zeugen fanden den Verletzten am Boden und wählten den Notruf. Daraufhin brachten ihn Rettungskräfte schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Aufgrund seiner Verletzungen konnte der 59-Jährige keine genaueren Angaben zu den Tatverdächtigen bzw. dem Tathergang machen. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell