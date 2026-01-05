PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 59-Jähriger von Unbekannten angegriffen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Angaben zu einer gefährlichen Körperverletzung am Freitag, 2. Januar, in Odenkirchen-Mitte machen können.

Ein 59-jähriger Mönchengladbacher war eigenen Angaben zufolge gegen 21.20 Uhr zu Fuß auf der Straße Zur Burgmühle unterwegs, als er plötzlich von drei Unbekannten angegriffen und geschlagen worden sei. Zeugen fanden den Verletzten am Boden und wählten den Notruf. Daraufhin brachten ihn Rettungskräfte schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Aufgrund seiner Verletzungen konnte der 59-Jährige keine genaueren Angaben zu den Tatverdächtigen bzw. dem Tathergang machen. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 02:40

    POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jährigen

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht eine 16-Jährige und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Am Samstag, 3. Dezember, entfernte sich die Jugendliche aus ihrer Wohngruppe und kehrte nicht zurück. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte zu ihrem Aufenthaltsort. Die Jugendliche war zum Zeitpunkt mit einer hellen Jeans, grauen Boots und einer schwarzen Steppjacke bekleidet. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 00:15

    POL-MG: Schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

    Mönchengladbach (ots) - Am gestrigen Samstag, 03. Januar, kam es im Stadtgebiet Bonnenbroich-Geneicken zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Gegen 21 Uhr befuhr eine 23-jährige Mönchengladbacherin zusammen mit ihrem 20-jährigen Mönchengladbacher Beifahrer die Breite Straße von der Gartenstraße kommend in Richtungung Dohler Straße. Zeitliche befuhr ein 19-jähriger Mönchengladbacher die ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:19

    POL-MG: Silvesterrakete explodiert in Schlafzimmer | Zeugen gesucht

    Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag, 1. Januar, eine Silvesterrakete durch das geöffnete Fenster in eine Wohnung an der Hoemenstraße geworfen. Das Geschoss explodierte im Schlafzimmer. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden. Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr. Die zur Straßenseite gerichteten Fenster befanden sich zum Tatzeitpunkt in Kippstellung. Zeugen, die im vorliegenden Fall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren