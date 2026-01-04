Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht eine 16-Jährige und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Am Samstag, 3. Dezember, entfernte sich die Jugendliche aus ihrer Wohngruppe und kehrte nicht zurück. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte zu ihrem Aufenthaltsort. Die Jugendliche war zum Zeitpunkt mit einer hellen Jeans, grauen Boots und einer schwarzen Steppjacke bekleidet.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/190706

Solange der Link funktioniert, ist die Fahndung aktuell.

Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen. (bj)

