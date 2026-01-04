PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht eine 16-Jährige und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Am Samstag, 3. Dezember, entfernte sich die Jugendliche aus ihrer Wohngruppe und kehrte nicht zurück. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte zu ihrem Aufenthaltsort. Die Jugendliche war zum Zeitpunkt mit einer hellen Jeans, grauen Boots und einer schwarzen Steppjacke bekleidet.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/190706

Solange der Link funktioniert, ist die Fahndung aktuell.

Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen. (bj)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

  04.01.2026 – 00:15

    POL-MG: Schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

    Mönchengladbach (ots) - Am gestrigen Samstag, 03. Januar, kam es im Stadtgebiet Bonnenbroich-Geneicken zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Gegen 21 Uhr befuhr eine 23-jährige Mönchengladbacherin zusammen mit ihrem 20-jährigen Mönchengladbacher Beifahrer die Breite Straße von der Gartenstraße kommend in Richtungung Dohler Straße. Zeitliche befuhr ein 19-jähriger Mönchengladbacher die ...

    mehr
  02.01.2026 – 11:19

    POL-MG: Silvesterrakete explodiert in Schlafzimmer | Zeugen gesucht

    Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag, 1. Januar, eine Silvesterrakete durch das geöffnete Fenster in eine Wohnung an der Hoemenstraße geworfen. Das Geschoss explodierte im Schlafzimmer. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden. Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr. Die zur Straßenseite gerichteten Fenster befanden sich zum Tatzeitpunkt in Kippstellung. Zeugen, die im vorliegenden Fall ...

    mehr
  01.01.2026 – 10:26

    POL-MG: Bilanz der Silvesternacht

    Mönchengladbach (ots) - In der Nacht vom 31.12.2025 auf den 1.1.2026 verzeichnete die Polizei Mönchengladbach insgesamt 84 Einsätze, die einen Bezug zu den Neujahrsfeierlichkeiten aufwiesen. Zwischen 18 Uhr am Mittwochabend und 6 Uhr am Donnerstagmorgen kam es unter anderem zu einer einfachen Körperverletzung, in drei Fällen wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Polizisten sprachen sieben Platzverweise aus und nahmen drei Personen in ...

    mehr
