Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Samstag, 03. Januar, kam es im Stadtgebiet Bonnenbroich-Geneicken zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Gegen 21 Uhr befuhr eine 23-jährige Mönchengladbacherin zusammen mit ihrem 20-jährigen Mönchengladbacher Beifahrer die Breite Straße von der Gartenstraße kommend in Richtungung Dohler Straße. Zeitliche befuhr ein 19-jähriger Mönchengladbacher die Schwalmstraße von der Rheinstraße kommend in Richtung Rheydt.

An der Kreuzung Schwalmstraße /Breite Straße fuhr er, ohne auf den vorfahrtberechtigten Verkehr und die Beschilderungen zu achten, in den Kreuzungsbereich rein. Dabei übersah er den Pkw der 19-Jährigen und es kam zum Unfall.

Durch den Zusammenstoß wurden der 19- und die 23-Jährigen leicht verletzt. Der Beifahrer wurde schwerverletzt in ein Mönchengladbacher Krankenhaus verbracht.

Während der Zeit der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt.(BJ)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell