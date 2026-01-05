PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung aus dem Rhein-Kreis Neuss

Grevenbroich/Mönchengladbach (ots)

Hiermit teilen wir folgende Informationen aus dem Rhein-Kreis Neuss:

Seit Donnerstag (01.01.), 17:00 Uhr, wird die 13 Jahre alte Fiona S. aus Grevenbroich vermisst. Das Mädchen verließ die Wohnung ihres Vaters und wollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Mönchengladbach fahren. Am Abend kehrte sie nicht wie vereinbart nach Hause zurück.

Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur der Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Fiona S. ist 13 Jahre alt und circa 160 Zentimeter groß. Sie hat eine schlanke Statur, dunkelblonde Haare und braune Augen. Bekleidet war das Mädchen mit einer schwarzen hüftlangen Winterpufferjacke und weißen Sneakern der Marke Nike.

Ein Foto von Fiona S. kann im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter nachfolgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/190704

Hinweis:

Das Bild ist nur so lang abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300 beim Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

