POL-MFR: (586) Schwerer Verkehrsunfall in Rothenburg o.d. Tauber - 17-Jähriger tödlich verletzt

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagabend (05.06.2025) nahmen Polizeibeamte am Hauptbahnhof Nürnberg einen psychisch auffälligen Mann in Gewahrsam. Der 59-Jährige war Passanten zuvor aufgefallen, weil er ein Messer bei sich trug. Gegen 17:30 Uhr teilten Passanten dem Polizeinotruf mit, dass ihnen eine männliche Person in der Osthalle des Hauptbahnhofes aufgefallen sei, ...

