POL-MG: Verkehrsunfall auf der Rathenaustraße | Autofahrer verstorben

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 6. Januar, ist es gegen 8 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Rathenaustraße in Höhe Bismarckplatz gekommen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wartete der Fahrer eines schwarzen Daimler an der roten Ampel, als er aus bisher ungeklärter Ursache seinen Wagen plötzlich stark beschleunigte und den vor ihm stehenden BMW einer 41-jährigen Mönchengladbacherin in den Kreuzungsbereich hineinschob. Daraufhin fuhr der Autofahrer ungebremst weiter in den Bereich der Bushaltestelle und kam schließlich an der Mauer am Bahndamm zum Stehen. Dort bargen ihn Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst. Letztere versuchten noch vor Ort, ihn zu reanimieren. Der Autofahrer verstarb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus. Derzeit werden seine Angehörigen benachrichtigt.

Die 41-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt. Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich für die Dauer der Unfallaufnahme ab. Hierbei unterstützte ein angefordertes Unfallteam der Polizei aus dem Rhein-Kreis Neuss.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. Es wird nachberichtet. (sts)

