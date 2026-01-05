POL-MG: Bus rutscht in Hauswand

Polizei Mönchengladbach

Mönchengladbach-Herrath (ots)

Gegen 20:30 Uhr kam auf der Seidenweberstraße ein Linienbus der NEW nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen das Einfahrtstor und die Hauswand eines dortigen Gehöfts. Der Bus wurde durch einen 33 jährigen Busfahrer gesteuert, welcher bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde. Im Bus befanden sich drei Fahrgäste. Eine 83 jährige Frau wurde ebenfalls durch den Aufprall schwer verletzt. Die beiden anderen Fahrgäste blieben unverletzt. Beide Verletze wurden mittels Rettungswägen verschiedenen Krankenhäusern im Umfeld zugeführt, wo die weitere Behandlung durchgeführt wird. Ursache des Unfalls dürfte die zum Unfallzeitpunkt stark vereiste Straße gewesen sein, welche auch den vor Ort befindlichen Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei ihre Arbeit erschwerte. Bei dem Unfall wurden neben dem Bus und dem Torbereich auch ein hinter dem Tor geparkter PKW beschädigt.

