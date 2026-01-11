PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach kurzer Flucht verunfallt

Mönchengladbach-Dahl (ots)

Am 10.01.2026, kurz vor Mitternacht, fiel einer Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug einer Fahrzeugvermietungsfirma, aufgrund seiner riskanten Fahrweise, auf. Das Fahrzeug sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Um zum Fahrzeug aufzuschließen, beschleunigten die Polizeibeamten ihr Fahrzeug und schalteten das Blaulicht ein. Als die Insassen des Mietfahrzeuges den Streifenwagen wahrnahmen, beschleunigte der Fahrer das Fahrzeug erheblich und versuchte einen vor ihm fahrenden PKW zu überholen. Hierbei kam es zum Zusammenprall der beiden PKW. Der Führer des flüchtenden Fahrzeuges verlor hierdurch die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Mittelinsel und kam an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses zum Stillstand. Im Anschluss versuchten die vier Insassen ihre Flucht zu Fuß fortzusetzen. Alle konnten im Nahbereich angetroffen und der Polizeiwache Mönchengladbach zugeführt werden. Bei den Insassen handelte es sich um Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren. Keiner war im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Wer von ihnen das Fahrzeug geführt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. In dem zweiten verunfallten Fahrzeug befanden sich ebenfalls vier Insassen im Alter zwischen 33 und 38 Jahren. Zwei von ihnen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezielles Verkehrsunfallaufnahme Team der Polizei Düsseldorf angefordert. Nach Beendigung der Unfallaufnahme ist der Kreuzungsbereich wieder für den Verkehr freigegeben. Wenn Zeugen Hinweise zum Unfallhergang geben können oder ihnen bereits vor dem Verkehrsunfall das schwarze Fahrzeug einer Mietfirma aufgefallen ist, werden diese gebeten sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161 - 290 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 10222
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

